Сухум, 18 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны. Об этом сообщает его пресс-служба.

Сергей Фадеичев/ТАСС Аслан Бжания

«Глава государства дал конкретные поручения членам Совета безопасности, касающиеся предотвращения противоправных действий», — говорится в сообщении.

Заседание прошло 18 ноября, и на нём обсуждались меры по стабилизации ситуации, сложившейся в республике.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты. Протестующие сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требуют отставки президента.

Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы финансово поддерживали определённые неправительственные организации в Абхазии для дестабилизации ситуации в республике.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.