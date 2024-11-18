Москва, 18 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины будет отправлять добровольно вернувшихся в часть дезертиров на штурм без снабжения, заявил 18 ноября украинский блогер Андрей Шарий.

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«Везде им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады», — написал блогер в своём Telegram-канале.

По словам Шария, из снабжения таким дезертирам выдают лишь автоматы.

8 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что новобранцы, которые проходят военную подготовку на полигонах ВСУ, каждый день самовольно покидают части. Также депутат привела слова украинских бойцов, которые пожаловались на качество питания и должного медицинского обеспечения. По словам военных, все болезни лечат парацетамолом.

Кроме того, мобилизованные пожаловались на дополнительные обязанности, которые на них взваливают на полигоне. Им приходилось разгружать дрова и запасы для кухни, а также копать ямы, добавила Безуглая.

В августе депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в рядах ВСУ носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.

20 августа стало известно, что парламент Украины одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство. Так, военнослужащие, впервые самовольно оставившие воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.