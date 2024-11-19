Москва, 19 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Участники пятого сезона Всероссийской акции «БумБатл» движения «Экосистема» собрали и сдали на переработку рекордные 144 тыс. тонн бумажных отходов — на 49 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Масштабный проект, который проходит в поддержку национального проекта «Экология», поддержали более трёх миллионов человек со всей страны.

Акция «БумБатл»

На этот раз в десятку самых активных регионов вошли Москва, Удмуртия, Белгородская и Московская области, Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашия и Свердловская область. В сборе макулатуры приняли участие школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий.

Так, борьба за каждый килограмм собранной макулатуры развернулась среди студентов Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники и Ставропольского колледжа связи. Ими была собрана почти тонна бумажного сырья.

«А это 17 спасенных деревьев, не одна тысяча киловатт электроэнергии и не один кубометр воды, сбережённые при производстве бумаги», — подчеркнул участник акции из Ставрополья Иван Ковалёв.

Активное участие в «БумБатле» приняли и самые юные экологи. К сбору макулатуры подключились воспитанники детского сада «Флажок» посёлка Гвардейское Симферопольского района Республики Крым. Вместе с родителями им удалось собрать более 880 кг макулатуры.

«Многие семьи подошли к сбору макулатуры с большой ответственностью и энтузиазмом. Дети с гордостью рассказывали о том, как помогали родителям сортировать бумагу дома, и это замечательно, ведь такие действия формируют у них бережное отношение к природе с самого раннего возраста», — отметила заведующая детсадом «Флажок» в посёлке Гвардейское Александра Рудакова.

Telegram/Движение «Экосистема»

Для многих россиян участие в «БумБатле» также стало поводом провести больше времени с родными. В Год семьи организаторы акции добавили новую категорию в рамках общего зачета. «БумБатл» поддержали более 4,7 тыс. российских семей.

«Экопросвещение — одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твердых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он подчеркнул, что с каждым годом растёт число участников проекта, а значит, люди осознают важность поддержки экономики замкнутого цикла.

В России ежегодно перерабатывают около 4,5 млн тонн макулатуры, что составляет 63% от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации. По словам исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, участники акции вносят весомый вклад в переработку бумажного сырья.

«В этом году вырос объем производимых в стране бумаги и картона. И то, что россияне стали собирать и сдавать на переработку больше бумажного сырья, не может не радовать — получается сохранять баланс между производимым и перерабатываемым», — отметил Сергеев.

Развивать комплексную систему обращения с отходами в России помогает нацпроект «Экология». В регионах строятся мусоросортировочные комплексы и мусороперерабатывающие заводы, создается инфраструктура. Сегодня в России более 54% всех твердых коммунальных отходов уже проходят сортировку, а 13% от общего числа образуемых отходов направляются на утилизацию.

Современная система обращения с ТКО рассчитана на два потока отходов — мокрых (неперерабатываемые) и сухих (будущее вторсырье). По всей стране появляются контейнеры для обустройства хозяйственных площадок, что делает идею раздельного сбора доступной и понятной для россиян.

К примеру, в Забайкалье при поддержке нацпроекта закупили уже более 5,6 тыс. контейнеров. В них жители региона могут сдать на переработку пластик, бумагу и картон. С контейнерных площадок города вторсырье отправляется на мусоросортировочный завод. Открывшийся в 2022 году, он стал первым в регионе. За 8 месяцев 2024 года производственные предприятия мощности помогли обработать девять тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов и направить на переработку более 580 тонн вторсырья.

В последующем вторсырье отправляется для дальнейшей переработки в города Ангарск, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Учалы, Омск, Челябинск, а также в столицу региона — Читу, отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Павел Волжин.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи. Нацпроект помогает формировать в России устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что к 2030 году в стране будет обеспечена стопроцентная сортировка мусора, а не менее четверти отходов производства и потребления будут направлять на переработку в виде вторсырья.