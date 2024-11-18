Симферополь, 18 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Командиру 385-й украинской отдельной бригады морских беспилотных комплексов Александру Щепцову заочно предъявлено обвинение в террористических атаках на Крым, а на имущество проживающих на полуострове родственников военного наложен арест. Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о морских атаках беспилотников ВСУ, вследствие которых погиб мирный житель.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как удалось установить, капитан 1-го ранга Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре атаки с использованием безэкипажных катеров с взрывными устройствами. Нападение совершалось на объекты, расположенные на полуострове и в территориальных водах России в Чёрном море. В результате таких террористических актов погиб человек.

СК сообщает, что родственники Александра владеют в Крыму недвижимостью и землёй на общую сумму более 19 млн рублей. Деньги от использования этого имущества шли на финансирования терроризма в России. Сейчас эта собственность арестована. Сам Щепцов объявлен в межгосударственный розыск. В России его также ожидает арест и суд.

Ночью 17 ноября дежурными огневыми средствами уничтожены четыре безэкипажных украинских катера в акватории Чёрного моря. Их целью был Крымский полуостров, указали в Минобороны.