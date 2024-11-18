Москва, 18 ноября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Гражданин Грузии Михаил Батурин фигурирует в уголовном деле о преступлениях украинских формирований в Курской области, сообщает 18 ноября пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, Батурин давно обучает наёмников, выступающих на стороне Киева, а также лично принимает участие в вооружённом конфликте. В частности, грузинский гражданин участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область в сентябре текущего года.

«По словам информированного источника, речь идёт, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили», — отмечает «РИА Новости».

Батурин заочно подозревается в совершении теракта и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он и другие наёмники, а также украинские военные, как полагает следствие, совершали преступления против мирного населения Курской области, чтобы запугать людей, дестабилизировать работу органов власти и причинить имущественный ущерб.

Российские правоохранители принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников, добавили в СК.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в период с 2004 по 2013 год. В 2015–2016 годах был председателем Одесской областной государственной администрации. С 7 мая 2020 года руководит Исполнительным комитетом Национального совета реформ Украины.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 18 ноября, ВСУ потеряли более 33 670 военных и 213 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Путин сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и продолжают сжимать его.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.