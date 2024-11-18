Якутск, 18 ноября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В поселке Светлом в Якутии на базе Регионального технического колледжа создан учебно-тренировочный комплекс «Фабрика процессов полного цикла добычи нефти и газа». Комплекс открыт при поддержке компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). В рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Республики Саха (Якутия) нефтяники оснастили комплекс профессиональным оборудованием. В церемонии открытия принял участие глава региона Айсен Николаев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии открылся учебный комплекс для подготовки нефтяников

Проект поддержит региональное образование в регионе, что соответствует задачам и национальным целям развития, которые определил президент России в послании Федеральному собранию.

В учебном комплексе воспроизведен полный цикл процессов добычи нефти и газа, их подготовки к транспортировке. Аудитории оснащены тренажерами добычи, поддержания пластового давления, эксплуатации, обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования. Студенты направлений «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «переработка нефти и газа» смогут отработать на тренажерах практические навыки и получить рабочие профессии — оператора по добыче нефти и газа, товарного оператора, оператора обессоливающих и обезвоживающих установок, машиниста насосных установок. Кроме того, на тренажерах учебного комплекса смогут обучаться и студенты смежных профессий — электромонтеры, слесари-ремонтники, монтажники технологического оборудования, слесари КИПиА, стропальщики и др.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии открылся учебный комплекс для подготовки нефтяников

Оснащение фабрики дает возможность проводить чемпионаты профессионального мастерства по компетенциям «добыча нефти и газа», «производство работ на нефтегазовом месторождении», «подготовка и транспортировка нефти».

При поддержке компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Якутии уже открыто семь «Роснефть-классов». В текущем учебном году к занятиям в этих классах приступили более 180 учеников.

Благодаря открытию учебно-тренировочного комплекса у школьников появилась возможность выбора: получить профессиональное образование после девятого класса либо продолжить обучение в 10-х и 11-х профильных классах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Якутии открылся учебный комплекс для подготовки нефтяников

Предприятие также сотрудничает с Мирнинским политехническим институтом — филиалом Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.