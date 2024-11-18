Москва, 18 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Спрос среди россиян на поездки за границу вырос на 38% по сравнению с показателями 2023 года. Это следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

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По информации сервиса, заметно увеличилась популярность стран ближнего зарубежья и Азии. По абсолютному числу бронирований лидируют Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Узбекистан, Таиланд, Казахстан, Армения, Япония и ОАЭ.

По приросту числа бронирований лидируют Абхазия (втрое), Япония, Вьетнам, Индонезия и Грузия (вдвое), Казахстан (почти вдвое), Южная Корея (+80%), Черногория (+73%), Узбекистан (+70%), Китай (+62%) и Венгрия (+60%).

Управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова рассказала, что спрос на заграничный отдых постепенно восстанавливается. По её словам, чаще всего туристы выбирают направления с прямым авиасообщением и безвизовые страны.

Как передавало ИА Регнум, из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) следует, что с января по июнь 2024 года граждане России совершили в Абхазию 2,163 млн поездок, а в Турецкую Республику — 2,522 млн поездок. На третьем месте расположился Казахстан с 1,235 млн поездок.

В июле жителям России предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Отмечалось, что стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. Так, комбинированный тур в Аргентину и Бразилию обойдётся в 350 тыс. рублей на одного человека.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о росте спроса на новогодние туры в Белоруссию. К концу сентября уже забронирована половина мест в белорусских отелях на Новый год. Кроме того, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы — на 28%.