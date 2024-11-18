Киев, 18 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов сам виноват в том, что его ликвидировали в Испании. Об этом заявил журналистам неназванный сотрудник украинской разведки.

В беседе с газетой Politico он пояснил, что киевские власти предупреждали Кузьминова об опасности и отговаривали от решение покинуть Украину. Сотрудник разведки отметил, что в Испании украинские силовики не могли защитить перебежчика, и тот знал об этом.

Он напомнил, что Кузьминов получил $500 тысяч за угон российского вертолёта на Украину, а киевские власти предоставили перебежчику защиту на своей территории.