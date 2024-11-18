Варшава, 18 ноября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, возможно разрешив Киеву наносить удары вглубь российской территории, хочет войти в историю как инициатор ядерной войны, заявил один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков Януш Корвин-Микке.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны», — написал он в соцсети Х.

При этом политик считает, что первыми жертвами предполагаемого противостояния России и США могут стать Польша и Иран.

В этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западным странам нужно отказаться от членства в НАТО после сообщений о разрешении США на удары вглубь территории РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Затем французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.