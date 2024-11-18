Москва, 18 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли в Курской области 420 военнослужащих, больше 20 бойцов сдались в плен. Об этом сообщает 18 ноября Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в ежедневной сводке о ходе боевых действий на курском направлении.

Общие потери украинских войск с начала боёв под Курском превысили 33 670 военных. Киевский режим потерял на этом направлении 213 танков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он сообщил 25 октября, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и продолжают сжимать его.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.