Москва, 18 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Безопасность Запорожской АЭС обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы нет. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил 18 ноября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Он отметил, что госкорпорация «Росатом» принимает все меры для защиты атомной станции. Дополнительно развёрнут полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), отвечающий всем требованиям.

«Чтобы мы с уверенностью, высокой долей вероятности могли сказать, что ядерная угроза не грозит, а данный объект находится под контролем», — подчеркнул Балицкий.

Губернатор добавил, что регион пока не получает электроэнергию со станции, так как «инфраструктура системно выбивается», но безопасность объекта обеспечена на высоком уровне.

На встрече в Кремле Балицкий рассказал, как в области реализуются проекты в сфере социальной инфраструктуры. В частности, речь шла о строительстве дорог и детской больницы, восстановлении школ, а также о выплатах людям, потерявшим жильё.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Запорожскую АЭС посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он провёл совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния атомной станции и обеспечения её ядерной безопасности.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 5 ноября сообщил, что киевский режим планировал захватить Запорожскую АЭС, но российские военные сорвали эту операцию под названием «Короткое замыкание». Он уточнил, что планы захвата ЗАЭС были обнаружены в октябре 2024 года в ходе оперативных мероприятий.