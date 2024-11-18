Москва, 18 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Запорожской области Евгением Балицким, сообщили 18 ноября в пресс-службе Кремля.

Кадр из видео

Губернатор рассказал российскому лидеру о реализации проектов в сфере социальной инфраструктуры. В частности, он доложил Путину о возведении детской областной больницы и восстановлении школ в регионе.

Кроме того, глава государства и губернатор затронули тему дорожного строительства в Запорожской области, а также обсудили состояние промышленности и сельского хозяйства.

Помимо этого, они поднимали вопросы выплат тем, кто лишился жилья, а также мер по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.

Telegram-канал Кремля опубликовал фрагмент видеозаписи со встречи Путина и Балицкого.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил ряд объектов города Энергодара. Он отметил, что, несмотря на постоянные провокации ВСУ, здесь развиваются образование, здравоохранение и культура.

Первый замглавы администрации осмотрел восстановительные работы в городском храме, который за время украинского безвластия пришёл в плачевное состояние, а также музыкальное отделение Детской школы искусств, где недавно был завершен ремонт. В ходе визита Кириенко в Энергодар глава населённого пункта Эдуард Сеновоз обсудил с ним проекты развития города, ход ремонта социальных объектов и текущую ситуацию.