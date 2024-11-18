В Абхазии указали на причастность Запада к дестабилизации в стране
Министр Барциц: Запад финансировал НПО в Абхазии для дестабилизации ситуации
Сухум, 18 ноября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Западные спецслужбы финансово поддерживали определённые неправительственные организации в Абхазии для дестабилизации ситуации в республике, заявил министр юстиции страны Анри Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании.
«Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определённых представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене», — сказал он.
Барциц отметил, что поздравление протестующих со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также грузинских и украинских граждан заставляют задуматься, «а на правильном ли мы пути».
Он добавил, что действия оппозиции расцениваются как попытка захвата власти и что президент Абхазии Аслан Бжания обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса.
Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Абхазии начались протесты. Протестующие сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их.
Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требуют отставки президента.
Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.
18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.