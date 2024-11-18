Курск, 18 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Курской области тысяча брошенных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в полном окружении российских военных, сообщает 18 ноября Telegram-канал Shot.

РИА Новости/ Евгений Биятов ВС РФ

По данным канала, за сутки при попытке покинуть заблокированную ВС РФ территорию около 100 военных ВСУ были ликвидированы. Это были бойцы двух элитных украинских подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Российские бойцы продолжают глушить связь между командирами и военнослужащими ВСУ на поле боя. Это позволяет российским подразделениям незаметно для противника перемещаться на указанном направлении.

«До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й бригады морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов», — сказано в публикации.

Официальной информации от Минобороны РФ по этому поводу пока нет.

По данным оборонного ведомства на 17 ноября, в Курской области потери ВСУ за сутки составили 320 бойцов. Кроме того, противник лишился немецкой боевой машины пехоты Marder, четырёх боевых бронемашин, трёх автомобилей, 152-миллиметрового орудия Д-20 и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также 17 ноября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Курской области.