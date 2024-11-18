Москва, 18 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Вручение премии «Звезды хайпа» состоится 19 ноября в LIVE Arena. Перед ярким шоу состоится красная дорожка, по которой пройдут звезды современного шоу-бизнеса. Увидеть дорожку зрители также смогут в прямой трансляции — эксклюзивно в «VK Видео» на официальной странице радио DFM.

«Русская медиагруппа» Какой будет красная дорожка премии «Звезды хайпа»

На красной дорожке премии появятся такие артисты, как Филипп Киркоров, Natan, Карина Кросс и Каграманов, Артур Пирожков, Хабиб, Иванушки International и другие.

Премия «Звезды хайпа» от «Русской медиагруппы» — это церемония, которая объединяет талантливых блогеров с миллионами подписчиков и исполнителей, чьи песни взлетели на вершины хит-парадов.