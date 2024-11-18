Москва, 18 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Из Парижа пока не поступало предложения о телефонных контактах с президентом России Владимиром Путиным, сообщил 18 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Гунеев Президент Франции Эммануэль Макрон

Он прокомментировал сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил переговоров с Путиным.

Инициатив на этот счёт не было, отметил представитель Кремля. Он добавил, что переговоры могут состояться, как только появится желание французской стороны.

Песков напомнил, что Путин остаётся открытым для контактов, российский президент не раз об этом говорил.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон, по информации телеканала BFMTV, считает Путина не готовым к переговорам, направленным на мирное урегулирование украинского конфликта. Французский лидер заявил, что Россию следует «подтолкнуть к прекращению боевых действий», и не исключил, что поговорит об этом с Путиным, «когда позволит контекст».