* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Студент Московского авиационного института готовился к вступлению в украинское формирование «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). 19-летний молодой человек собирался уехать из России, чтобы примкнуть к террористам. В последний момент перед выездом за границу его задержали правоохранители, сообщил собеседник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый раз Тарас (имя изменено) связался с РДК ещё в августе 2024 года, студент заполнил анкету для вступления и отправил её куратору.

«Парень решил вступить в ряды РДК для дальнейшего принятия прямого участия в боевых действиях против ВС РФ. Он вёл переписку в сети Telegram», — сообщил источник.

Куратор «вёл» Тараса до середины сентября, после чего дал все необходимые указания и готовил к выезду из страны. Однако через пару дней после этого Тараса задержали. Он признал свою вину и находится под стражей.

«Ему также назначена амбулаторная психиатрическая судебная экспертиза», — уточнил собеседник.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18-летнего жителя Москвы Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион «Свобода России».

Ранее ИА Регнум также сообщало, что за вторжение в Брянскую область в марте 2023 года военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам главаря украинского формирования «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина и актёра Кирилла Канахина (оба внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тогда боевики проникли в регион и взяли заложников.