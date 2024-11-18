Москва, 18 ноября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Актрису и монтажёра российских фильмов и сериалов Дарью Гладышеву обманули мошенники, взломав Telegram её подруги. Преступники подделали манеру общения подруги и прислали видео, сгенерированное нейросетью, чтобы убедить актрису перевести им деньги. Об этом ИА Регнум рассказала Дарья.

Кадр из видео Дарья Гладышева

39-летняя Гладышева стала жертвой мошенников 13 ноября. Она была занята одним из проектов, когда ей в мессенджер поступило сообщение от близкой подруги Полины с просьбой перевести деньги.

«Я сначала даже ничего не заподозрила, они, видимо, поработали с искусственным интеллектом, подделали манеру общения, что я даже не заметила разницы. В сообщениях говорилось, что у неё якобы заблокировали карту и срочно нужны деньги, чтобы оплатить кредит. Я даже не подумала, что за кредит такой, у подруги никакого кредита не оказалось», — объяснила Дарья.

Женщина была занята рабочими процессами и не стала глубоко вникать в ситуацию. Она знала про разные виды мошенничеств и попросила подругу подтвердить, что это она, и прислать видео. Получив «кружочек» с лицом Полины, она перевела деньги на карту, привязанную к её номеру.

«Я увидела её на видео, даже не поняла, что с видео что-то не так, перевела 23 тысячи и попрощалась до вечера. Но фейковая Полина мне сказала, что у неё теперь другая карта и надо перевести на другой счёт. Я перевела деньги второй раз», — объяснила Гладышева.

Но на этом мошенники не успокоились, они подделали аккаунт Дарьи и с него стали писать Полине. Так преступники попытались украсть те деньги, которые Гладышева перевела на настоящую карту.

«Но тут мы уже поняли, что происходит мошенничество. У подруги были одновременно открыты две переписки: со мной и с тем фейковым аккаунтом, который сделали мошенники. Она успела сделать скриншоты, которые мы передали в полицию», — объяснила пострадавшая.

Оказалось, что мошенники, взломав аккаунт подруги Дарьи, взяли из её переписки с мужем «кружочек» и наложили на него другие слова. Голос оказался настолько похожим, что даже близкие люди не смогли бы отличить его от настоящего. Сейчас по заявлению Дарьи полиция проводит проверку.

«Было получено заявление от 39-летней жительница Москвы о мошеннических действиях, через мессенджер Telegram, где ей прислали видеозапись с изображением подруги. Ущерб составил 23 200 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Дарья Гладышева родилась 23 июля 1985 года. Она известна в качестве монтажера фильмов «На крючке», «Довлатов», «Старый вояка», «Время года зима», сериала «Шестнадцать +» и других. Кроме того, она сыграла одну из ролей в фильме «Огни притона» и выступала сопродюсером короткометражки «К чёрту Квентина!» режиссёров Алексея Маркова и Майкла Домингеза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что известного художника мошенники обманули на 5 миллионов рублей с помощью дипфейка мэра Москвы Сергея Собянина.