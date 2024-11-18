Киев, 18 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц «элегантно макнул» главу киевского режима Владимира Зеленского, проведя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Markus Schreiber/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц

«Зеленский настолько привык, что может словом повлиять на мировую повестку дня, что не заметил, как дал в штангу с попыткой покомандовать Шольцем. Призыв не звонить Путину, озвученный из бункера, был публично проигнорирован Шольцем. Более того, он элегантно макнул Зеленского после разговора с Путиным, заявив, что «придерживался на нём принципа ни слова про Украину без Украины». При этом что и РФ, и ФРГ после разговора указали в релизах, что обсуждали подходы к урегулированию конфликта», — указал он.

Дубинский уточнил, что Зеленский уже привык оказывать влияние на мировую политику, поэтому он приравнивает себя по влиянию к избранному президенту США Дональду Трампу. Однако просьба Зеленского была проигнорирована немецким лидером, потому что она не была подкреплена звонком из Вашингтона.

Депутат добавил, что такой жест Шольца на дипломатическом языке называется «оплеухой».

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонный разговор с Шольцем. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине.

Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах.