Москва, 16 июня, 2003, 16:20 — ИА Регнум. С 1 июля вступает в силу закон "О техническом регулировании Российской Федерации". Согласно этому закону ГОСТы будут упразднены, а государство будет гарантировать лишь безопасность продукции для потребителя и окружающей среды посредством принятия системы технических регламентов. Стандарты качества будут устанавливать сами предприятия.

На сегодняшнем аппаратном совещании руководитель удмуртского центра стандартизации Яков Крымский сообщил, что первые семь техрегламентов будут приняты до конца 2003 года. Создание всей системы займет еще семь лет. По его словам, в ближайшем будущем сертификацию продукции полностью заменит декларирование. Хотя добровольная сертификация в качестве дополнительного фактора конкурентоспособности должна сохраниться, считает Крымский. В результате принятия закона о техническом регулировании ожидается снижение административного давления на бизнес и повышение качества отечественных товаров. Глава центра стандартизации заявил о необходимости принимать участие в разработке технических регламентов на производимую в Удмуртии продукцию - в частности, на оружие и нефтегазовое оборудование. Был приведен пример с российским рынком безалкогольных напитков, замешкавшиеся производители которых возможно будут плясать под чужую дудку. По словам Крымского, проект технических регламентов по этому виду продукции разработан и внесен на утверждение Госдумы РФ компанией "Кока-Кола".