Пекин, 18 ноября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В интересах обеих сторон украинского конфликта скорейшее прекращение огня и деэскалация, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, комментируя недавнее решение Белого дома разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России.

WU HAO/EPA/ТАСС Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь

«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое решение. Сейчас самое важное — способствовать скорейшему охлаждению ситуации», — сказал он.

Дипломат уточнил, что Китай поддерживает и поощряет все инициативы по урегулированию украинского кризиса и готов играть в мирных процессах конструктивную роль.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.

12 сентября Китай и Бразилия представили совместный меморандум по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября подчеркнул, что Китай не подливает масла в огонь и не использует конфликт на Украине для извлечения прибыли, а играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры.