Москва, 18 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Похороны и прощание с бывшим солистом музыкальной группы «На-На» Владимиром Лёвкиным пройдут во вторник, 19 ноября, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС концертный директор артиста Александр Зыкин.

Евгений Стукалин/ТАСС Владимир Лёвкин

«Дата — завтра, на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание будут. По времени станет известно позже», — сказал он.

Владимир Лёвкин был основным вокалистом «На-На» со дня основания группы. В 1996 году он поступил на режиссёрский факультет в ГИТИС на заочное отделение и успешно окончил вуз. Группу «На-На» покинул в 1998 году в связи с окончанием контракта. Артист продолжал концертную и общественную деятельность. В ноябре у него было запланировано очередное выступление.

Как передавало ИА Регнум, Лёвкин скончался 17 ноября в Москве в возрасте 57 лет. Два дня назад артиста госпитализировали с пневмонией, после чего перевели в гематологическое отделение Боткинской больницы.

Предварительная причина смерти артиста — онкологическое заболевание лимфатической системы. В 2003 году у него диагностировали рак, он перенёс 13 курсов химиотерапии. Через десять лет Лёвкину потребовалась операция по пересадке костного мозга на фоне обострения.

Жена артиста Маруся Лёвкина простилась с ним на своей странице в соцсети Instagram (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).