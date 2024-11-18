Калуга, 18 ноября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Агент украинских спецслужб, задержанный в Калужской области, собирал самодельные бомбы для осуществления терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает 18 ноября Центр общественных связей ФСБ России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«Установлено, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своём загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Изготовленные бомбы прятались в тайники, откуда их забирали другие украинские агенты. Предполагалось, что взрывы произойдут в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске в период проведения выборов президента России в марте 2024 года. Также планировался подрыв газораспределительной подстанции в Туле. Все эти теракты предотвратили правоохранители.

В рамках дел о подготовке терактов задержаны семь российских граждан, в их отношении проводятся следственные действия.

В доме фигуранта, также российского гражданина, правоохранители нашли готовую бомбу массой 4,8 кг, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, патроны различного калибра, боеприпасы и оружие времён Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, а также сим-карты, ноутбук и смартфон, посредством которых он связывался с кураторами.

Изъятое оружие направили на экспертизу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали подростка, который планировал диверсию на железнодорожных путях в Кировской области. Задержанный действовал по заданию украинских спецслужб за обещанное вознаграждение. Его действия могли привести к столкновению или сходу поездов.

Также спецслужба показала кадры с задержанием россиянина, который передавал Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе. По версии правоохранителей, злоумышленник действовал за денежное вознаграждение.