Мадрид, 18 ноября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Двое нападавших стреляли в лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который был ликвидирован на парковке в Испании в феврале 2024 года. Об этом написала 17 ноября газета Politico.

Vladyslav Musiienko/AP/TASS Максим Кузьминов

Вместе с тем журналисты отмечают, что многие детали его ликвидации до сих пор не обнародованы. Авторы публикации напомнили, что стрельба произошла на парковке перед жилым домом в городе Вильяхойосе.

Отмечается, что Кузьминов пытался убежать от нападавших, а после упал на землю. При этом стрелявшие пытались скрыться с места атаки на автомобиле, который, предположительно, мог принадлежать самому перебежчику.

В момент выезда с парковки они переехали тело Кузьминова. Гражданская гвардия Испании уточнила, что его сгоревшую машину правоохранители обнаружили в 20 километрах от Вильяхойосы. Личности нападавших пока не установлены.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Максим Кузьминов угнал из РФ вертолёт Ми-8 и посадил его в Харьковской области. Штурмана и бортмеханика, которые не знали о намерениях перебежчика, после приземления расстреляли.

Сам Кузьминов утверждал, что получил от Украины за угон вертолёта $500 тыс. Через некоторое время он перебрался в Испанию. В феврале 2024 года испанские СМИ сообщили, что в Вильяхойосе найден труп Кузьминова с огнестрельными ранениями.

Факт его смерти подтвердило Главное управление разведки минобороны Украины. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя сообщение о ликвидации Кузьминова, заявил, что тот стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.

11 ноября американский телеканал CBS News распространил информацию о том, что лётчика-перебежчика похоронили в безымянной могиле. Место погребения находится на юге Испании. Журналисты также напомнили, что летом в Сети появились кадры, на которых во время авиашоу запечатлён мужчина, похожий на Кузьминова. Сотрудники телеканала предположили, что это мог быть специально замаскированный сотрудник украинской разведки, появление которого должно заставить мир думать, что перебежчик якобы выжил.