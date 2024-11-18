Вашингтон, 18 ноября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Киевский режим может не ограничиться одной только Курской областью при нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на американского чиновника.

ИА Регнум

По его информации, сначала Вооружённые силы Украины (ВСУ), как ожидается, сосредоточатся на ударах по Курской области и окрестностям, но потом использование дальнобойных ракет может выйти за пределы региона.

«Однако оно может распространиться», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом, по информации портала Axios, проинформировал Киев о снятии запрета на использование дальнобойного оружия вглубь российский территории ещё несколько дней назад. При этом Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием только по территории Курской области.

Американская газета The New York Times сообщила 17 ноября, ссылаясь на источники, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин отметил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.