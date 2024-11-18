Москва, 18 ноября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Аномально теплая погода фиксируется синоптиками на всей территории России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вильфанд пояснил, что это происходит из-за глобального потепления и переноса воздушных масс из Атлантики. Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что на европейской части РФ температура воздуха превышает норму на четыре-пять градусов.

Он также указал на ситуацию на востоке Уральского федерального округа, где сейчас теплее на 15-16 градусов, чем бывает обычно.