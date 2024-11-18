Вашингтон, 18 ноября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Только избранный президент США Дональд Трамп может организовать диалог Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, заявил директор по коммуникациям команды Трампа Стивен Чунг.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс

Так он прокомментировал публикации в СМИ о решении действующего главы Белого дома Джо Байдена разрешить киевскому режиму использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Чунг в беседе с телеканалом CNN напомнил, что Трамп перед выборами не раз отмечал, что он является единственным политиком, который способен добиться переговоров для завершения боевых действий. При этом журналисты утверждают, что представитель команды республиканца не ответил на их вопросы о том, знали ли Трамп и его окружение о решении Байдена.

Чунг уточнил, что официальные заявления по этому поводу сделают сам избранный президент или его представители, которые имеют соответствующие полномочия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на источник написал, что Белый дом проинформировал Киев о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь российский территории порядка ещё нескольких дней назад. В публикации утверждается, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием только по территории Курской области.

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший назвал имбецилами тех, кто дал киевскому режиму разрешение бить дальнобойным оружием вглубь российской территории. Он также выразил мнение, что подобный шаг Белого дома продиктован желанием военно-промышленного комплекса США заработать деньги.

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя публикации об этом решении Байдена, согласился с точкой зрения одного из своих подписчиков по поводу того, что «американские либералы любят войну».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Он подчёркивал, что Минобороны РФ изучает различные варианты возможных ответов на этот случай.