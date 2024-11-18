Вашингтон, 18 ноября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа ракетные удары вглубь своей территории, уверен американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине применение дальнобойных ракет ATACMS, о котором сообщили СМИ.

Alex Brandon/AP/TASS Илон Маск

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск в соцсети X.

Бизнесмен также согласился с утверждением, что «американские либералы любят войну».

Американская газета The New York Times сообщила 17 ноября, ссылаясь на источники, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ франко-британских дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow.

По информации портала Axios, Белый дом проинформировал Киев о снятии запрета на использование дальнобойного оружия вглубь российский территории ещё несколько дней назад. При этом Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием только по территории Курской области.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин отметил, что Министерство обороны России изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны.