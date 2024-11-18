Тверь, 18 ноября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Более 635 тысяч евро (около 67 миллионов рублей) постановил взыскать с солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна Международный коммерческий арбитражный суд за отмену концерта в Твери в 2021 году. Об этом говорится в решении суда.

Иван Шилов ИА Регнум Тилль Линдеманн

Иск подала компания «Прайм маркетинг», которая утверждает, что с музыкантом заключался договор, по которому он обязался выступить в Твери на мероприятии «Макларин за родину». Выступление должно было продлиться 70 минут. Однако Линдеманн концерт отменил, но выплаченные ему в качестве предоплаты денежные средства не вернул.

«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО «Прайм маркетинг» неосновательное обогащение в размере 635 400 евро», — отмечается в тексте решения суда, которое приводит ТАСС.

Кроме того, суд постановил дополнительно взыскать с музыканта 2924 евро за пользование чужими деньгами в период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года, а также проценты за период с 28 апреля 2022 года до полного погашения долга по ключевой ставке Банка России.

Также лидер Rammstein обязан возместить истцу расходы на регистрационный и арбитражный сборы в размере 32 562 долларов. Продюсер музыканта Анар Рейбанд также должен выплатить 10 млн рублей заказчику фестиваля Максиму Ларину за неосновательное обогащение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в прокуратуре Берлина прекратили расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

В немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из них поступила от поклонницы группы. В июне 2023 года американский звукозаписывающий медиахолдинг Universal Music Entertainment объявил о том, что ограничивает на неопределённый срок сотрудничество с Rammstein из-за этого скандала.