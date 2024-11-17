Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 ноября, 2024, 02:12 — ИА Регнум. В бразильском Рио-де-Жанейро в понедельник, 18 ноября, состоится официальное открытие саммита «Большой двадцатки» (G20). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Саммит лидеров G20 продлится до 19 ноября включительно. Председателем встречи выступает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

После церемонии открытия и памятного фото состоится запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью.

«Встречу лидеров в Рио-де-Жанейро откроет торжественный запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Запланированное Россией официальное подключение к данной площадке даст ещё одну возможность нашей стране поднимать на международном уровне актуальные для мирового большинства проблемы, в частности, противодействовать незаконным односторонним санкциям и пропагандировать отечественный опыт», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

В ведомстве отмечали, что приоритетом России является достижение в группе G20 конструктивных, учитывающих интересы всех стран-участниц договорённостей на основе консенсуса.

Как передавало ИА Регнум, Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 17 ноября. Перед этим министр прибыл в ОАЭ для участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

В Рио-де-Жанейро, как ожидается, Лавров выступит на пленарных заседаниях саммита и поднимет вопросы борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформирования глобальных институтов.