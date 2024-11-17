Берлин, 18 ноября, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от партии «Зелёных» Роберт Хабек пообещал передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus в случае своего избрания.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

В воскресенье, 17 ноября, во время эфира телеканала ARD министру был задан вопрос, согласится ли он пересмотреть позицию действующего федерального канцлера Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

«Ответ на этот вопрос — да», — ответил Хабек. При этом он признал, что поставки оружия Украине является одним из самых сложных вопросов для кабмина ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день минобороны ФРГ Борис Писторуис заявил, что передача Киеву крылатых ракет Taurus не изменила бы ситуацию для ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его словам, передача данного оружия не помогла бы Киеву, в отличии от долгосрочной военной помощи. Вместе с этим министр призвал продолжить диалог с российской стороной для урегулирования конфликта.

Перед этим кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.