Берлин, 18 ноября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Передача киевскому режиму крылатых ракет Taurus Германией не изменила бы ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ARD.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

По его словам, передача дальнобойных ракет не помогла бы Киеву, в отличие от долгосрочной военной помощи. Вместе с этим министр призвал продолжить диалог с российской стороной для урегулирования конфликта.

«Нужно снова и снова пытаться это делать и в то же время поддерживать Украину», — отметил Писториус, добавив, что не видит изменения позиции РФ по вопросу разрешения военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в Германии продолжаются дискуссии на тему передачи Украине дальнобойного вооружения. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 12 ноября заявил, что в случае избрания выдвинет РФ ультиматум, согласно которому киевскому режиму будут переданы дальнобойные ракеты Taurus и сняты ограничения на удары по российской территории, если военные действия на Украине не завершатся в течение суток.

7 октября глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила, что Берлин разрешит Киеву наносить удары немецким оружием вглубь РФ. Вместе с тем она отказалась публично обсуждать вопрос о том, на какие расстояния ВСУ могут наносить такие удары.

Канцлер Германии Олаф Шольц в сентябре заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.