Афины , 18 ноября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Марш протеста к посольству США, связанный с 51-й годовщиной восстания студентов в Политехническом университете против хунты «чёрных полковников» в 1973 году, состоялся в Афинах. Об этом 17 ноября сообщает газета Naftemporiki.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

«По оценке греческой полиции, число участников марша превысило 25 тысяч», — уточняет издание.

Перед участниками марша выступил генеральный секретарь ЦК Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас. Он указал на актуальность лозунгов восстания в Политехническом университете «Хлеба, образования и свободы!» и «США и НАТО — вон из Греции».

В колоннах протестующие несли флаги Палестины в знак поддержки этого государства и скандировали «Свободу Палестине!», а также лозунги против США и Израиля. Полиция в ходе проверок задержала 150 человек.

Памятные массовые мероприятия в годовщину восстания в Греции продолжаются в течение трёх дней. На третий день демонстранты каждый год проводят марш к посольству США в Афинах в знак протеста против поддержки Соединёнными Штатами военной диктатуры в Греции в 1967–1974 годах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС состоялся возле здания министерства обороны Греции. Кроме критики военных планов, собравшиеся заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.

К участию в акции ранее призвал Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE). Митинг провели в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий. Массовые митинги также состоялись в других городах Греции.