Москва, 17 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Кот Лучик, которого украли из магазина школьницы, обрëл новый дом и любящих хозяев. Об этом 17 ноября сообщили волонтёры центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео

«Лучик обрёл своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — написали представители центра.

Отмечается, что стать хозяевами Лучика выразили желание большое количество людей, но волонтёры выбрали проверенную семейную пару из Москвы, которая уже брала животных из приюта. Теперь, по словам волонтёров, кот Лучик будет жить в любви, тепле и заботе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кота Лучика, похищенного из зоомагазина в Москве, нашли волонтёры. Животное пряталось под одним из автомобилей на уличной парковке. Лучик сильно похудел из-за стресса, в ближайшее время его отвезут к ветеринару.

Вечером 12 ноября две школьницы 10 и 12 лет зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. После этого кот сбежал. Самих подростков несколько раз замечали в Москве, после их обнаружили в Алуште.

В пятницу, 15 ноября, официальный представитель МВД России Ирина Волк разместила в своём Telegram-канале сообщение, что похитивших кота девочек скоро переправят из Алушты в Москву, их жизни ничего не угрожает.