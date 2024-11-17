Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Разрешение, которое действующий президент США Джо Байден якобы дал киевскому режиму на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, не будет учитывать все запросы Украины. Об этом говорится в публикации американского агентства Bloomberg.

Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

«Скорее всего, сначала эта возможность (ударов вглубь территории РФ. — Прим. ред.) будет использована в Курской области России», — говорится в материале.

По данным агентства, решение было принято Байденом и его администрацией после якобы переброски КНДР своих военных в Россию для участия в спецоперации, из-за чего США и их союзники «чрезвычайно обеспокоены».

«Тем не менее, любое разрешение (на удары вглубь территории РФ. — Прим. ред.), если оно будет предоставлено, вряд ли зайдёт так далеко, как этого хотела бы Украина», — сказал осведомлённый источник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября сообщает The New York Times со ссылкой на источники выступила с утверждением, что Байденвпервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Отмечалось, что это решение означает значительный сдвиг во внешней политике США и нынешний глава Белого дома принял его за два месяца до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно выступал с призывами разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО, отметила она.