Лиссабон, 17 ноября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Самолёт пятые сутки не может вылететь из аэропорта Понта-Делгада на португальских Азорских островах из-за того, что в багажном отделении из клеток сбежали 132 хомяка. Об этом 17 ноября сообщила газета Correio da Manha.

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«Бригады наземного обслуживания пытались поймать всех животных в течение четырёх предыдущих дней, что помешало самолёту вернуться в Лиссабон по соображениям безопасности», — говорится в публикации.

Самолёт Airbus A320 авиакомпании TAP Portugal прилетел из Лиссабона. На его борту, кроме хомяков, доставили хорьков и птиц для местного зоомагазина. По прибытии было замечено бегство грызунов. Полёт с ними не разрешают, так как зверьки способны испортить электрические кабели. По последним данным, на борту остаются 16 хомяков.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пассажирский самолёт канадской авиакомпании столкнулся в полёте со стаей гусей. Одна из птиц разбила лобовое стекло лайнера. Один из пилотов получил лёгкие травмы.

В январе пассажирский рейс из Стамбула задержался из-за того, что кошка начала ходить по салону самолёта перед вылетом. Оказалось, что она сбежала от хозяйки, которая пыталась провести животное в ручной клади, не оформив документы. Борт вернулся к терминалу со взлётной полосы, женщину с питомцем высадили.