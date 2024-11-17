Киев, 17 ноября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. На Украине рассматривают вопрос о лишении лицензии шестилетней гимнастки Анастасии Опри за страницу в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом 17 ноября сообщила в её аккаунте мать девочки, которая ведёт страницу от лица юной спортсменки.

Michael Kuenne/Global Look Press

«Настя родилась в интернациональной семье, её мать — россиянка, а отец — болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести блог на русском языке, ребёнок в этом не виноват», — говорится в публикации.

Женщина сообщила, что из-за жалобы на девочку рассматривается вопрос о её отчислении из спортивной школы и недопуске до соревнований в стране. Кроме того, юная спортсменка также подвергается травле.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ведёт борьбу с использованием русского языка в стране, несмотря на то, что он является родным для миллионов жителей. «Языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь в октябре назвал «коллаборантами» тех, кто говорит по-русски.

Также в октябре министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общаться на русском языке в школах. При этом планируется не допускать разговоров на нём даже на переменах.

Президент РФ Владимир Путин ранее указал на то, что киевский режим истребляет русскую культуру на подконтрольной территории. Он также отметил, что на Украине фактически запрещают русский язык.