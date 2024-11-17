Москва, 17 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В ближайшую неделю температурный фон будет существенно отличаться от тех норм климата, которые характерны для конца второй — начала третьей декады ноября: он будет выше этих значений на примерно 3-4 градуса. Пик потепления приходится на четверг, когда столбики термометров на 6-7 градусов превысят норму, о чём в воскресенье, 17 ноября, рассказал в беседе с ИА Регнум научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯКонстантин Кокошкин

«Связано это с тем, что к северу от Москвы, над Балтийским морем, а в последующем уже и над континентальными районами Северо-Западного федерального округа, будет располагаться центр глубокого циклона. Это значит, что давление в нём низкое. Москва и центр Европейской России будут находиться на южной периферии этого циклона», — рассказал синоптик.

В четверг к границам России с запада подойдет хорошо выраженный циклон и Москва окажется не на южной, а на восточной периферии этого циклона, и воздух, воздушная масса будут перемещаться с юга. Как результат, дневная температура в Москве достигнет 9 градусов тепла.

«Это совершенно не ноябрьская погода, начало третьей декады ноября никак не соответствует такой погоде. Такие температуры характерны для третьей декады октября, то есть погода будет отставать на примерно месяц», — подчеркнул Вильфанд.

Но постепенно в самом конце недели циркуляция начнет меняться, атмосферное давление очень сильно понизится. Циклон будет перемещаться всё ближе к Москве, и начнётся постепенное понижение температуры, добавил метеоролог.

Как передавало ИА Регнум, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что зима в Москве ожидается тёплой, температура воздуха, по прогнозам, будет повышенной до марта. Позднякова констатировала, что таким образом положительная аномалия температуры продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.