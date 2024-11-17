Принстон, США, 17 ноября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Учёные из Принстонского университета в США впервые в мире оцифровали мозг плодовой мухи дрозофилы. Об этом сообщило учебное заведение.

Global Look Press

В публикации отмечено, что это первый оцифрованный мозг сложного организма, который можно воспроизводить. Выбор пал именно на дрозофилу, так как этой плодовой мухе свойственны модели поведения, присущие высшим организмам.

«Дрозофилы — это прекрасный модельный организм, потому что они довольно малы, но в то же время обладают очень сложным поведением», — подчеркнул один из специалистов.

Нейробиологи заявили, что три из четырёх генетических заболеваний человека имеют аналоги именно у дрозофил из-за совпадения ДНК на 60%, поэтому изучение оцифрованного мозга мухи может помочь выявить механизм развития таких болезней и борьбы с ними. Также данная модель будет способствовать созданию искусственного интеллекта нового поколения.

Как передавало ИА Регнум 7 ноября, группа учёных из России первой в мире подключила мозг крысы к искусственному интеллекту и сняла указанный процесс на видео. Нейроинтерфейс, который подключили к крысе по кличке Пифия, направляет электрические импульсы, которые помогают стимулировать особые зоны мозга грызуна. Эти сигналы побуждают животное реагировать на вопросы: у крысы создаются ощущения в определенном месте мозга, когда надо ответить «да» или «нет».

За правильные ответы Пифия получала вознаграждение. Она смогла ответить без ошибок на сотни вопросов, касающихся истории, науки, технологий и других тем. Исследователи считают, что в скором будущем такие нейроинтерфейсы смогут использовать и люди.