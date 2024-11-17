Москва, 17 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. До конца текущего года в Москве капитально отремонтируют 18 домов с замковыми камнями. Камни клиновидной формы размещаются в вершинах арок. Об этом 17 ноября сообщил официальный портал мэра столицы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Функциональное их значение (запирать и укреплять) подчёркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.

В одном из зданий капремонт уже завершился. Трёхэтажный жилой дом 61, стр. 1 на Лесной улице построили в 1917 году по индивидуальному проекту. Его оконные проемы обрамлены наличниками и украшены клинчатыми и лучковыми перемычками с замковым камнем.

Специалисты сначала расчистили и промыли фасадные стены, а также отремонтировали кирпичную кладку. Намокающие части обработали антигрибковым составом. Наличники окон с замковыми камнями, межэтажный и венчающий карнизы привели в порядок. Фасад окрасили в изящный цвет «персиковый крем», а карнизы и декоративные элементы, в том числе замковые камни, — в мягкий оттенок «белая ваниль».

В четырёхэтажном здании в Лялином переулке (дом 14, строение 2), построенном в 1926 году, работы продолжаются. Замковые камни у него расположены на сандриках и над окнами. Мастера восстановили все архитектурные элементы. Основные поверхности фасада окрасили в цвет «бежевый натуральный рис», а декор — в оттенок «сигнальный белый». Кроме того был обновлён вход, где установили современную дверь.

В доме заменили отливы, отремонтировали откосы. На крыше обновили обрешётку и кровельное покрытие. Имеющиеся деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

Мастера также обновили дом 32 на Каланчевской улице с замковыми камнями на фасаде. у построенного в 1906 году здания оконные проемы на главном и дворовом фасадах выделены нишами. Замковые камни здесь находятся как на парадном, так и на дворовом фасадах здания.

У фасадов расчистили открытые поверхности и обновили штукатурный слой, а затем восстановили швы и поврежденную кирпичную кладку. В порядок был приведён архитектурный декор, большая часть которого сформирована структурой кладки. На последнем этапе основной фасад здания окрасили в бежевый цвет, а простенки и карнизы — в кремово-белый.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Москве отреставрируют 14 жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Одним из таких зданий стал дом артистов Большого театра, расположенный в Брюсовом переулке. Он был возведён в 1935 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Также в столице завершают реставрацию «Дома Варваринского акционерного общества домовладельцев», который находится на Остоженке.