Москва, 17 ноября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. На Варшавском шоссе в Нагорном районе Москвы построят жилой комплекс по программе реновации на 288 квартир. Об этом 17 ноября сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Mos.ru/ Проектное решение

Здание появится по адресу: Варшавское шоссе, земельный участок № 90/1. Его общая площадь составит около 33 тыс. кв. м.

«Участок под строительство сформировали на месте сноса двух расселённых в рамках первого этапа программы реновации домов. В новостройке из пяти секций переменной этажности предусмотрено 288 квартир площадью более 17 тыс. кв. м и подземная парковка на 96 машино-мест», — процитировал Овчинского официальный портал мэра Москвы.

Строитель уже начали выносить и перекладывать инженерные сети. Первые этажи сделают нежилыми, чтобы разместить помещения для консьержа и колясочные, а также магазины, сервисы, пункты выдачи товаров и другие объекты инфраструктуры.

Для отделки вентилируемого фасада выбрали керамогранитные плиты терракотового и серого оттенков. Входные группы украсят витражами.

Вокруг дома появятся зона отдыха, детская и спортивная площадки. Специалисты разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Вблизи от будущей новостройки располагается станция метро «Варшавская» Большой кольцевой линии метро. Также в пешей доступности будут находиться школа, детский сад и объекты бытовой инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум 3 ноября, в районе Текстильщики, на улице Малышева, построят новый дом по программе реновации. Участок для строительства находится в пешей доступности от станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала Печатники.

16 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы решили сделать программу реновации жилого фонда постоянной. Представление о том, что программа реновации на 100% финансируется из бюджета, не соответствует действительности, подчеркнул градоначальник. Она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.