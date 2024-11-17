Киев, 17 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече со студентами заявил, что может подписать законопроект, легализующий на Украине однополые союзы. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале, показав кадры с мероприятия.

Официальный сайт президента Украины

На вопрос о том, подпишет ли он данный законопроект в случае его принятия Радой, он ответил «да». Этот комментарий аудитория встретила аплодисментами.

Данный законопроект был внесён в Раду ещё в 2023 году, но до сих пор не рассмотрен и вызывает дискуссии в парламенте.

Как передавало ИА Регнум 2 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Сотрудница администрации грузинского лидера уточнила, что Зурабишвили не утвердила документ, но и не стала накладывать на него вето.

Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» на рассмотрение в парламент Грузии 4 июня внесли депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Парламент Грузии на пленарном заседании 17 сентября в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола. В поддержку документа проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участия в заседании.

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

22 марта Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.