Москва, 17 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Ожирение туристов в Турции не связано с системой «всё включено», и те, кто любит поесть, будут это делать как при наличии такого формата, так и без него. Напротив, качественный аll-inclusive позволяет сбалансировать диету и выбирать те продукты, которые нравятся или которые больше подходят. Об этом в воскресение, 17 ноября, в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент по вопросам международного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Globallookpress/Barbara Munker

«Аll-inclusive не всегда означает в первую очередь питание, это может быть право и возможность пользоваться инфраструктурой отеля, не неся никаких дополнительных трат. Для россиян это сейчас особенно удобно, когда отсутствует возможность платить национальными картами», — отметил эксперт.

Проблема, когда туристы «голодными» глазами набирают горы тарелок, в хороших отелях решена тем, что аll-inclusive не равнозначно понятию «шведский стол». Например, в крупных сетевых отелях это право пользоваться всеми 16 ресторанами, а в ресторанах — такое же меню, просто не нужно ничего платить, добавил Мурадян.

Обсуждение отмены системы «всё включено» в отелях Турции является элементом маркетинга, потому что подобные заявления приходятся на периоды низкого туристического спроса, и это можно расценить как такой плохой пиар, который тоже является пиаром. Мурадян предположил, что в ближайшие годы аll inclusive в Турции не отменят.

«На протяжении уже пяти лет со стороны турецких отельеров и представителей розницы, связанной с обслуживанием туристов, звучат призывы к отмене all-inclusive. Это связано с тем, что они считают избыточным количество отходов, который производит данный формат питания. Это ведёт к падению спроса на сопутствующие услуги, такие как рестораны, локальные магазины, и турки этим не довольны», — подчеркнул эксперт.

Турция является флагманом формата «всё включено», и нет никаких предпосылок к тому, что этот формат будет там отменен. Большинство международных и крупных отельных сетей, которые популярны у туристов из России, Германии, Великобритании, как раз и строят свою концепцию исключительно на данном формате, рассказал Мурадян.

«Система «всё включено» настолько пришлась по вкусу, что она планомерно распространяется во всех странах. Сейчас в ОАЭ, Мальдивах всё больше отелей переходят на этот формат, потому что туристы не хотят лишний раз «заморачиваться» на отдыхе. К примеру путешественники с детьми выбирают систему «всё включено», потому что дети хотят есть вне зависимости от времени работы ресторана», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, турецкой стране нужно выработать требования к этому формату, потому что в погоне за приставкой all-inclusive туда стремятся отели, абсолютно не приспособленные ни по инфраструктуре, ни по готовности тратить на такой режим питания деньги, что ведёт к жалобам со стороны туристов. Если бы были сформулированы и введены минимальные требования к системе «всё включено» к объектам размещения, это могло бы помочь избежать проблем, когда какая-нибудь двухзвёздочная гостиница делает якобы all-inclusive, а на деле это оказывается очень слабым вариантом и отпугивает туристов, рассказал Мурадян.

«При этом сами турецкие поставщики говорят, что если будут введены какие-то ограничения по системе «всё включено», то они их будут обходить, поменяв просто название формата на любое другое, потому что реального контроля за такого рода форматом на практике не существует, а вводить его просто обременение. И Турция потеряет очень сильно, если откажется от этого формата ведь тогда эта страна не будет отличаться от остальных европейских курортов, куда тем же европейцам ездить так же просто, как и в саму Турцию», — подчеркнул эксперт.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу рассказал, что постояльцы отелей с системой «всё включено» якобы рискуют получить ожирение. Попадая в эту систему, туристы, по его словам, утром, днём и ночью ходят с подносами, «как на промышленном объекте». Устаоглу призвал отказаться от такого формата.