Москва, 17 ноября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Около 1,7 млн москвичей воспользовались помощью чат-бота Александры, разработанной для московского Дептранса. Об этом 17 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Виртуальный помощник был запущен 17 ноября 2020 года. За это время он ответил более чем на 10 млн обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тыс. вопросов.

«Уже 4 года чат-бот Александра круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам. За это время мы значительно расширили возможности цифрового помощника, чтобы жители могли быстрее получать нужную информацию. Сегодня в день Александра обрабатывает 15 тыс. сообщений — это в 10 раз больше, чем в 2020-м», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Виртуальный помощник работает круглосуточно. Задать вопрос ему можно в приложениях, на сайтах или в соцсетях. Если запрос окажется слишком сложным, бот переведет диалог на оператора для помощи пассажиру.

У чат-бота можно узнать о работе городского транспорта и автовокзалов, аэроэкспрессов и пригородных электричек. Александра предоставит информацию о сервисах по прокату велосипедов и самокатов, а также о правилах эвакуации автомобилей и других транспортных вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце лета на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро разместили первую в России интерактивную стойку с аватаром чат-бота Александры. Она находится на цифровой стойке «Живое общение». Задать вопрос виртуальному помощнику может любой желающий.