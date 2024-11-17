Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Турция отказалась пропустить через своё воздушное пространство самолёт президента Израиля Ицхака Герцога, когда он собирался посетить климатический саммит ООН (СОР29) в Азербайджане. Об этом 17 ноября сообщила израильская газета Yediot Achronot, ссылаясь на источники.

Carsten Koall / dpa / Globallookpress.com

Ранее Израиль заявил, что поездка Герцога, запланированная на 16 ноября, отменяется «по соображениям безопасности». Официальные лица в Тель-Авиве подтвердили изданию информацию об отказе Турции пропустить самолёт.

«Израиль подтверждает, что отказ Турции был одной из причин отмены, но утверждает, что это не единственная и не основная причина этого», — отметила газета.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября заявил, что Анкара разорвала отношения с Тель-Авивом и не собирается их восстанавливать. Причиной для такого решения стало то, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, начатую после того, как 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС напало на израильскую территорию.

В октябре Эрдоган не исключил, что Израиль может атаковать Турцию. По его мнению, Тель-Авив стремится вовлечь в войну на Ближнем Востоке как можно больше стран региона.