Висбаден, Германия, 17 ноября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Делегаты проходящего в Висбадене федерального съезда партии «Зелёных» утвердили на пост канцлера ФРГ кандидатуру вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. Соответствующую трансляцию вёл телеканал Phoenix.

Global Look Press

Хабека поддержали 96,48% делегатов. О планах выдвинуть свою кандидатуру он заявил 8 ноября.

На последних парламентских выборах 2021 года Хабек отказался баллотироваться на пост канцлера в пользу действующей главы МИД Анналены Бербок. В июле она объявила, что больше не намерена выдвигать свою кандидатуру.

Досрочные парламентские выборы назначены в Германии на 23 февраля 2025 года.

Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, распад произошёл из-за нежелания министра финансов Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер.