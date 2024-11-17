Москва, 17 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Москве оборудовали уже 11 трамвайных платформ венского типа. В отличие от обычной приподнятой остановки, они расположены на проезжей части. Об этом 17 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Приподнятые платформы облегчают посадку и высадку в том числе маломобильных пассажиров. В местах, где нет возможности расширить проезжую часть, обустраивают платформы венского типа. Это эффективный способ обеспечить удобство для пассажиров на узких улицах», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В текущем году во время благоустройства Волочаевской улицы специалисты оборудовали две новые платформы венского типа. Также было обновлено физическое обособление для трамваев и обустроены удобные приподнятые остановки.

На данный момент платформы венского типа можно увидеть на разворотном кольце у станции метро «Партизанская», в Новосущевском переулке, на Новокузнецкой и Волочаевской улицах, а также в 2-м Полевом переулке у станции метро «Сокольники».

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие сети трамвайных маршрутов одним из приоритетов столицы. По его словам, сейчас в Москве работают 35 трамвайных маршрутов. В следующем году должен открыться новый участок путей по проспекту Академика Сахарова, который соединит площадь трёх вокзалов с действующими путями на Бульварном кольце. Также началось восстановление трамвайных путей на Трифоновской улице.