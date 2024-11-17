Москва, 17 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родились шесть змеёнышей аметистового питона — самой крупной змеи Австралии и Новой Гвинеи, занесённой в Международную Красную книгу. Об этом 17 ноября сообщил официальный портал мэра столицы.

РИА Новости/ официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Родителями стала довольно зрелая пара. Несколько лет у них не было потомства. Кладку яиц самка отложила в начале июня. Спустя три месяца оттуда вылупились змеята. Сейчас они и родители скрыты от глаз посетителей.

«Детёныши появляются на свет коричневого цвета с желточным мешком внутри, которым они питаются первые месяцы. Свой ковровый рисунок они обретают спустя несколько линек. Сейчас у змеят уже прошла первая линька, теперь они начинают пробовать еду. Их кормят грызунами. Сейчас каждый малыш находится в своем террариуме», — поделилась директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Взрослые особи могут достигать в длину 6 м и обладают песочным цветом с тёмными полосами, имеющими синеватый отлив.

Аметистовые питоны не ядовиты. Кроме Австралии, они обитают в Новой Гвинее и на прилегающих островах, проводя большую часть времени на деревьях. В их рационе птицы и древесные млекопитающие.

В природе самка может регулировать температуру тела во время высиживания яиц и в случае необходимости поднимать её на пять — семь градусов.

Как сообщало ИА Регнум в начале ноября, в Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Сейчас малышу три месяца, он уже пробует мясной прикорм. С 615 г его вес вырос до 7,5 кг. Детёныш находится во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Период чередования сна и кормёжки прошёл, молодой самец активно играет и узнаёт знакомых ему людей.

В октябре в зоопарке у пары райских красавок родился птенец. Отмечается, что у райских красавок оба родителя заботятся о потомстве. Сначала они по очереди носили птенца в клюве, а теперь он не только может ходить, но также добывает себе насекомых, которых рассыпают в вольере.