Москва, 17 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Обнародованная информация о том, что основательница «марафонов желаний» Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае, однозначно неблагоприятно скажется на её деле. Об этом в воскресенье, 17 ноября, в беседе с ИА Регнум рассказал адвокат Сергей Жорин.

Владимир Гердо/ТАСС Блогер Елена Блиновская

Ранее в этот же день «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы сообщило, что признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в нескольких районах Дубая, в том числе новейших Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

«В рамках банкротства у Блиновской сейчас происходит реализация имущества для погашения требований кредиторов. И они могут добиться реализации дубайской элитной недвижимости блогера для погашения задолженности перед кредитором. Потому что процедура банкротства подразумевает, что требований кредиторов значительно больше, чем имущества должника. То есть кредиторы в теории могут дотянуться до этой недвижимости», — подчеркнул адвокат.

По его словам, в изъятии имущества за рубежом, в том числе в Арабских Эмиратах, есть определенные сложности. Как минимум необходимо легализовать процессуальные документы РФ для их действия на территории той или иной страны, то есть привести их в соответствие: апостилировать, перевести на соответствующий язык. Тем не менее это возможно, особенно по отношению к ОАЭ, которые дружественны по отношению к РФ. Более того, даже в недружественных странах, в том числе в Европе, можно исполнять решения российских судов, но для этого необходимо соблюсти определённую процедуру. Для каждой страны она может отличаться, добавил Жорин.

«Почему стало известно о дубайской недвижимости Блиновской? Потому что кредиторы могут самостоятельно выяснять информацию о наличии какого-либо имущества за пределами РФ. И, возможно, кто-то из кредиторов недоволен тем, что он не попал в ту очередность и есть вероятность, что его требования не будут удовлетворены. Или требования кредитора будут неудовлетворены в полном объёме», — отметил адвокат.

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом.

Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. «Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогера обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.