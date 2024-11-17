Сухум, 17 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Из-за протестов политической оппозиции в Абхазии есть риск того, что население республики останется без электричества. Об этом 17 ноября заявил президент страны Аслан Бжания.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Сейчас осенне-зимний период. Всё должно функционировать в штатном режиме <…> Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее. В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать», — приводит его слова агентство АПСНЫПРЕСС.

Президент отдельно подчеркнул, что гражданам Абхазии не следует поддаваться на какие бы то ни было провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября координационный совет оппозиции пригрозил создать временное правительство в случае невыполнения требований об отставке президента республики Аслана Бжании. Вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу предложили назначить премьер-министром и и. о. президента, отправив в отставку весь состав кабмина.

Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой государственного переворота. Силовое решение, выбранное оппозицией, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, добавил он.

15 ноября сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки главы государства. Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.